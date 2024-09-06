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Spor yazarları sezona merhaba gecesinde buluştu

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Spor yazarları sezona merhaba gecesinde buluştu
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyeleri, KTSYD Fikret Ünlü Yüzme Havuzu başında  "Sezona Merhaba" etkinliğinde bir araya geldi. Üyelerin eşleri ile birlikte katıldıkları geceye Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir ve eşi de onur konuğu olarak katıldı.

Gecenin açılışında konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, spor yazarlarının canla başla çalışarak, ülkemiz sporunda yaşananları yayın organlarında toplumla buluşturduklarını söylerken, yoğun geçecek olan yeni futbol sezonu öncesinde spor yazarları ve eşleri ile birlikte buluştuklarını vurguladı.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir de gecede yaptığı konuşmada, ülkemizde başlayacak olan futbol sezonu öncesinde KTSYD üyelerinin ve eşlerinin böylesine motive edici bir etkinlikte buluşmasının çok anlamlı olduğunu ve bu gecede bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. 
Konuşmaların ardından, KTSYD Başkanı Necati Özsoy, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'e hediye takdiminde bulundu.

Gece, Serkan Soyalan’ın orkestrası ile birlikte söylediği şarkılara üyelerin ve eski başkanların da eşliğiyle devam etti. 
 
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