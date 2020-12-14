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Spor tesisleri ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacak

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Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi'nde yeni hükümet programını okurken, sporla ilgili de konuşurken, “Sporu geliştirmek önemli hedefimizdir. Yeni spor tesisleri de ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacak." açıklamasını yaptı

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Spor tesisleri ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacak
Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi'nde yeni hükümet programını okurken, sporla ilgili de konuştu.
Saner, spora olan katkıları süreceğini belirtirken sporda temel prensiplerinin kitle sporunu teşvik edip insanları spora özendirmenin olduğunu ifade ederek, "Her insanın kendi yaşına uygun, bilinçli spor yapmasına imkan sağlayıp sporu geliştirmek önemli hedefimizdir."dedi.
Saner: "Yeni tesisler yapılacak"
Başbakan Saner, ellerinde bulunan sportif tesislerin bakım, onarım ve korunmasının yanı sıra yeni spor tesislerinin de ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacağını kaydederek, "Başarılı sporcu, teknik direktör, idareci ve yönetici yetiştirilmesi amacıyla planlamalar yapılacaktır. Spor federasyonlarımızın faaliyet ve çalışmalarına destek olunmasına devam edilecektir."dedi.
"Başarılı sporcular desteklenecek"
Özellikle engelli bireylerin, zihinsel ve fiziksel kapasiteleri oranında spor yapabilmeleri için gerekli işbirliği ve katkının sağlanmasının yapılacağını aktaran Saner, "Başarılı sporcular ödüllendirilerek desteklenecektir. Bilimsel yöntemlerle sporcularımızın verimini arttırmaya yönelik çalışmalar başlatılacaktır."diye konuştu. 
 
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