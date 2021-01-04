Spor seyircisiz devam edecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, Covid-19'la mücadele kapsamında aldığı yeni tedbir kararlarını açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlara göre spor salonlarının saat 21:00’e kadar faaliyet göstermesi kararı devam ettirildi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu,takım spor müsabakalarının seyircisiz yapılmasına karar verdi.

