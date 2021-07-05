Spor İhtisas Komisyonu yeniden hayata geçecek

Erhan Arıklı, amacı ülke sporuna köklü çözümler üretmek olan Spor İhtisas Komisyonu’nu yeniden aktif hale getirip başkan ve üye seçecek

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Spor İhtisas Komisyonu’nu yeniden bir araya getiriyor.

Spordan sorumlu bakanlık altında olan ve yasa ile kurulan Spor İhtisas Komisyonu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın talimatı ile toplanıyor.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, spordan da sorumlu olduğu 2019 yılındaki başbakanlığı döneminde, 2005 yılından sonra ilk kez toplanan komisyon yeniden aktif hale geliyor.

Beden Eğitimi ve Spor Yasası altındaki İhtisas Komisyonu Tüzüğü ile yönetilen Spor İhtisas Komisyonu’nun amacı, ülke sporuna köklü çözümler üretmek ve spordan sorumlu bakanlığın gündeminde olan yeni spor yapılanmasına destek vermek. Tatar’ın Spor İhtisas Komisyonu’nun başkanlığına atadığı Sertaç Bozatlı’nın yanı sıra, üye olarak Cemal Konnolu, Çelen Oben, Turgut Karamanoğlu, Umar Göker, Haldun Oktay, Mustafa Bekiroğluları, Hüseyin Kavaz ve Tolga Kınacı yer alıyordu.

Bakan Erhan Arıklı’nın önderliğinde yeniden toplanacak olan komisyona Sertaç Bozatlı’dan boşalan yere yeni bir başkan ve Cemal Konnolu’dan boşalan yere de Spor Yönetim Kurulu’ndan birisi atanacak.

