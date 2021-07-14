“Spor gençlerin kötü alışkanlıklara bulaşmaması için kullanılacak en güzel enstrüman”

Başbakan Ersan Saner, Gençlik Gücü Spor Kulübü Hentbol Şubesi Antrenörü Turgut Karamanoğlu ve beraberindeki sporcuları kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Saner, sporun gençlerin kötü alışkanlıklara bulaşmaması için kullanılacak en güzel enstrüman olduğunu söyleyerek, “Ben de siyasi hayata girmeden önce birçok kulüpte yöneticilik ve başkanlık yaptım. Bu yüzden tüm kulüplerin yöneticilerini hizmetlerinden dolayı can-ı gönülden kutlarım. Sizlere de spor hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Sporcuların alın terlerinin karşılığını kupalarla taçlandırdıklarını anlatan Saner, ileriki günlerde sporda çok güzel şeylerin yapılacağı müjdesini de verdi.

Antrenör Karamanoğlu ise yaptığı konuşmada kabulden dolayı teşekkür etti ve kulüp olarak yaptıkları çalışmalar yanında elde ettikleri başarılar hakkında Başbakan Saner’e bilgi verdi.

Altyapı olarak ileriye dönük çalışmaları olduğunu anlatan Karamanoğlu, pandemi koşullarında spor yapmanın sıkıntılarına da değindi.

