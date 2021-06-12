Spor Federasyonlarına 7 milyon 705 bin TL katkı yapılacak

Bakanlar Kurulu kararıyla spor federasyonlarına katkı kaleminden 4 eşit taksitte toplam 7 milyon 705 bin TL katkı yapılıyor.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altında faaliyetlerini sürdüren Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun bu yöndeki kararını onayladı.

Spor federasyonlarına yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için bakanlık bütçesindeki katkı kaleminden 4 eşit taksitte toplam 7 milyon 705 bin TL katkı yapılmasına karar verildi.