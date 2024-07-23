Spor dünyasından Göktaş için başsağlığı mesajları

Ülkemiz sporuna sporcu, antrenör ve yönetici olarak çeşitli yerlerde hizmet veren ancak önceki gün hayatını kaybeden Süleyman Göktaş’ın vefatı spor camiasını üzüntüye boğdu

Ülkemiz sporuna büyük emekleri olan Süleyman Göktaş'ın vefat haberinin ardından, spor dünyasından pek çok isim ve kurum başsağlığı mesajları yayımladı. Antrenörler, futbolcular ve spor kulüpleri, sosyal medya üzerinden taziyelerini ileterek Göktaş ailesine sabır ve başsağlığı dilediler.

SPOR DAİRESİBAŞSAĞLI MESAJI YAYIMLADI

Uzun yıllar Spor Dairesi Müdürlüğü ve Koordinatörlüğü görevini yürüten, ülke sporuna sporcu, antrenör ve dernek başkanı olarak hizmet eden, Beden Eğitimi öğretmeni ve son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden emekliye ayrılmış, çok uzun bir süre Kıbrıs Türk Antrenörleri Dernek Başkanlığı görevini yürüten değerli hocamız Süleyman Göktaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hocamızın cenazesi 24 Temmuz Çarşamba (yarın) öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecektir. Süleyman hocamıza Allahtan rahmet, yaslı ailesine sabırlar diliyoruz.”

TOPALOĞLU’DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Kıbrıs Türk Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu, ülke futboluna ve sporuna büyük katkıları olan Süleyman Göktaş'ın vefatını duyurdu. Hasan Topaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleyman Göktaş'ın hakkın rahmetine kavuştuğunu belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Topaloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülke futboluna, sporuna adını altın harflerle yazan onursal başkanımız SÜLEYMAN GÖKTAŞ hakkın rahmetine kavuştu. Çok üzgünüm. Spor camiasının BAŞI SAĞOLSUN. ANTRENÖRLÜK camiası babasını kaybetti."

Bu duygusal paylaşım, spor camiasında geniş yankı buldu. Süleyman Göktaş, özellikle antrenörlük camiasında babacan tavrı ve büyük bilgi birikimiyle tanınan ve sevilen bir isimdi. Hasan Topaloğlu'nun paylaşımı, Göktaş'ın spor dünyasında ne denli önemli bir figür olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

