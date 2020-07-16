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Spor Dairesi’nde işe alınanlar açıklandı

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Spor Dairesi Müdürlüğü, spor tesislerindeki eksiklikleri gidermek ve daha iyi hizmet verebilmek adına istihdam ettiği 16 kişiyi açıkladı

Spor Dairesi’nde işe alınanlar açıklandı
16 Temmuz 2020 Perşembe 15:19

Spor Dairesi Müdürlüğü, spor tesislerindeki eksiklikleri gidermek ve daha iyi hizmet verebilmek adına işe alımları gerçekleştirdi.

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa'ya 4, Girne'ye 5, İskele'ye 3, Yeni Erenköy'e 2, Dipkarpaz ve Pile-Türkmenköy bölgesine de 1'er kişi olmak üzere toplam 16 kişilik geçici işçi istihdamı için başlattığı mülakatların ardından yapılan incelemeler ve değerlendirmelerden sonra istihdam ettiği 16 kişiyi açıkladı;

Buna göre istihdam edilen isimler şöyle:

Ahmet Çamır, Mert Özsezer, Sadık Kolihan, Raşit Aylanç, Zeki Soyal, Ahmet Coşkun, Fırat Oktar, Mahmut Güngör, Ahmet Uzun, İbrahim Altınoğlu, Şakir Yasak, Yalkın Sekizyüz, Güven Teyarecioğlu, Hasan Atlar, Hasan Kanlı ve Tufan Tolga.

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