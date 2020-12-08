Spor Dairesi’nde ibre Tek’ten yana

KKTC'de UBP, DP ve YDP hükümet kurulurken, en gözde daireler arasında yer alan Spor Dairesi'ni, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) aldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığınabağlı olacak olan Spor Dairesi'neise YDP'li müdür atanacak. Bu müdürün ise Güzelyurt Türk Maarif Koleji müdür muavini Fuat Tek’in olması bekleniyor. Futbol antrenörü de olan Fuat Tek’in yanı sıra ilkokul Beden Eğitimi öğretmeni Mete Topcu'nun, da ismi Spor Dairesi müdürlüğü için gündeme gelmesine rağmen ağırlığın Fuat Tek’ten yana olduğu öğrenildi. Spor Dairesi müdürlüğünü şu anda ise yine bir öğretmeni Mehmet Özbilgehan yapıyor.

