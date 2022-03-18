Spor Dairesi’nde görev Sütçü’nün

Spor Dairesi Müdürü mevkiine 26 Ocak 2021 tarihinde atanan Fuat Tek’in 18 Mart 2022 tarihinden itibaren görevden alınarak, yerine Mustafa Sütçü’nün atanmasına karar verildi

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürü mevkiine Mustafa Sütçü atandı. Resmi Gazetede yer alan karar sonrasında 18 Mart 2022tarihinden itibaren göreve başlayan Mustafa Sütçü’ye atanma yazısını Başbakan Faiz Sucuoğlu takdim etti. Mustafa Sütçü daha önce Hüseyin Cahitoğlu’nun Spor Dairesi müdürlüğü görevinde dairede muavin olarak görev yapmaktaydı. Mustafa Sütçü’nün Spor Dairesi Müdürlüğü yapacağı yeni dönemde, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda yürütecek.

