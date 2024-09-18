Spor Dairesi, Spor Bilgi Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdi

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından, federasyonlar, kulüpler, dernekler, kurum ve kuruluşlara yönelik Spor Bilgi Yönetim Sistemi hayata geçirildi. Yapılan bilgilendirme toplantısında, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, sistemin sporun her alanındaki paydaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek ve spor yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla tasarlandığını belirtti. Sütçü, tüm federasyon, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileterek tüm spor severlere hayırlısı olmasını diledi. Ardından sisteme uygulamalı olarak tüm katılımcılar girişlerini yaptılar.

SİSTEM KİMLERE YÖNELİK?

Spor Bilgi Yönetim Sistemi, federasyonlar, kulüpler, dernekler, kurum ve kuruluşlara hizmet sunmak üzere oluşturulmuştur. Sporcuların performans takibi, antrenman planlaması, müsabaka sonuçlarının kaydedilmesi ve değerlendirilmesi gibi süreçler bu sistemle dijital platforma taşınmıştır. Federasyonlar ve spor kuruluşları, sporcu bilgilerine hızlıca erişebilir, müsabaka düzenlemelerini kolayca yapabilir ve organizasyon süreçlerini daha verimli hale getirebilir.

DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİ SAĞLAMAK

Sistem, federasyonlar, kulüpler, dernekler ve diğer spor kuruluşlarına doğru, tutarlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyor. Sporcuların kariyerleri boyunca ihtiyaç duydukları verilerin merkezi bir platformda toplanması, performanslarının izlenmesi ve gelişimlerinin takip edilmesi büyük avantajlar sunmaktadır. Bu sayede federasyonlar ve spor kuruluşları işlemlerini daha düzenli ve hızlı bir şekilde yönetebilecek.

İŞLEMLERİN HIZLANMASI VE VERİMLİLİK ARTIŞI

Spor Bilgi Yönetim Sistemi, federasyonlar, kulüpler ve derneklerin işlemlerini hızlandırmayı hedefliyor. Sporcu kayıtları, lisans işlemleri, müsabaka sonuçlarının kaydedilmesi ve antrenman programlarının takibi dijital ortamda daha verimli bir şekilde yürütülecek. Tüm paydaşlar işlemlerini hızlıca tamamlayabilecek.

DİJİTALLEŞME İLE ETKİN SPOR YÖNETİMİ

Sistem, sporda dijitalleşme adına önemli bir adım olup, federasyonlar, kulüpler ve diğer spor kuruluşları için daha düzenli ve şeffaf bir çalışma ortamı sunuyor. Dijital platform, sporcuların gelişim süreçlerinin planlı bir şekilde yönetilmesini ve bilgiye anında erişimi sağlıyor, spor yönetiminde verimliliği artırıyor.

SPORUN GELİŞİMİNE KATKI

Sistem, sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda spor branşlarının gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Performans izleme, antrenman programları ve müsabaka verilerinin değerlendirilmesi, spor branşlarının daha stratejik ve verimli yönetilmesine imkan tanıyor. Federasyonlar, kulüpler ve dernekler bu sistemi kullanarak sporcuların gelişimini destekleyebilir ve daha bilinçli kararlar alabilir.

TÜM PAYDAŞLARA AÇIK

Sistem, federasyonlar, kulüpler, dernekler, kurum ve kuruluşlara hizmet sunmakta olup, sporun yönetiminde daha etkin bir rol almalarını sağlamak üzere hayata geçirilmiştir.

