banner582
banner572
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
32 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
17 0
 
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
14 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
51 0
Koronanın fendi, futbolu yendi
Koronanın fendi, futbolu yendi
95 0
Hekimler fidan dikti
Hekimler fidan dikti
16 0
“Çıkmazdayız”
“Çıkmazdayız”
28 0
banner529
banner570

Spor Dairesi için Topcu sesleri

banner476

banner577
Spor Dairesi için Topcu sesleri
UBP - DP - YDP Hükümetinin kurulma çalışmaları sürerken, Spor Dairesi, YDP'ye verilmişti.
YDP'nin Spor Dairesi müdürlüğü için düşündüğü isim ise büyük oranda belli oldu.
İlkokul Beden Eğitimi öğretmeni Mete Topcu'nun, Spor Dairesi müdürü olması bekleniyor.
Son seçimlerde YDP'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Mete Topcu halen Şht Tuncer İlkokulunda öğretmenlik görevini sürdürüyor.
Spor Dairesi müdürlüğünü şu anda ise yine ilkokul öğretmeni Mehmet Özbilgehan yapıyor.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.