Spor Dairesi için Topcu sesleri

UBP - DP - YDP Hükümetinin kurulma çalışmaları sürerken, Spor Dairesi, YDP'ye verilmişti.
YDP'nin Spor Dairesi müdürlüğü için düşündüğü isim ise büyük oranda belli oldu.
İlkokul Beden Eğitimi öğretmeni Mete Topcu'nun, Spor Dairesi müdürü olması bekleniyor.
Son seçimlerde YDP'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Mete Topcu halen Şht Tuncer İlkokulunda öğretmenlik görevini sürdürüyor.
Spor Dairesi müdürlüğünü şu anda ise yine ilkokul öğretmeni Mehmet Özbilgehan yapıyor.
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