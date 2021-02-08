Soykurt: Sporcular hareketsiz kalmamalı

Mustafa Soykurt, “Evde kalmak zorunda olan sporcular, hareketsiz kalmamalı mutlaka spor yapmalıdırlar. Plates ve yoga yapılacağı gibi internet üzerinden yapılan spor programlarına da sporcular katılabilir.” açıklamasını yaptı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün kulüp doktoru, Mustafa Soykurt, karantina günlerinin yaşandığı bu günlerde özelde futbolcuların genelde ise sporcuların evde yapılabilecek sporları yapmaları gerektiğini açıkladı.

Futbol sezonunun da iptal edildiği bu dönem içerisinde evde kalmak zorunda olan sporcuların hareketsiz kalmamak için mutlaka spor yapması gerekmektedir diyen Mustafa Soykurt, “Evde plates ve yoga yapılacağı gibi internet üzerinden yapılan spor programlarına da sporcular katılabilir.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Soykurt, ülkemizde profesyonel antrenörlerin canlı olarak yaptırdıkları online spor programlarına katılmanın da tüm sporcular için önemli olduğuna vurgu yaptı.

