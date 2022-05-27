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“Sizlerin başarısı bizlerin en büyük motive kaynağıdır”

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“Sizlerin başarısı bizlerin en büyük motive kaynağıdır”
Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’de, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Ortaokullararası Bisiklet Yarışları’nda üstün başarı sağlayarak yıldız erkekler katagorisindetakımsalklanmanda Türkiye şampiyonluğu kupasını elde eden Çanakkale Ortaokulu öğrencileri Mustafa Çavuş, Asım Öngün, Ömer Yalçın ile okul müdürü Emin Özkalp ve eğitici spor öğretmenleri Arseven Sermet ve Osman Yilsev’den oluşan heyeti kabul etti.
ATAOĞLU, “SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ”
Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çanakkale Ortaokulu heyetini kabulünde yaptığı konuşmasında, öğrencilerin üstün başarılarından dolayı gurur duyduğunu, her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini belirtti.
Ataoğlu, Türkiye’nin 40 ilinden toplamda 500 sporcunun katıldığı OrtaokullararasıBisiklerYarışı’nda üstün başarı göstermenin önemine vurgu yaparak, “Bu başarı bizleri gururlandırıyor. Gururlandırdığı kadar da gerek spor, gerek kültür, sanat gerekse de bilim alanlarında birçok başarılı gencimizi görmek, onların bu başarılarını devam ettirmelerine olanak sağlayacak imkanları yaratmanın gayret ve arzusu içerisinde olmamıza motive sağlıyor” dedi.
 
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