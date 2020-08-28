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Sivri, 3 yıllığına Demirsporlu

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Sivri, 3 yıllığına Demirsporlu
Türkiye’deki temsilcimiz Ahmet Sivri, Galatasaray’dan, Ankara’nın köklü kulüplerinden Ankara Demirspor’a transfer oldu.
Ankara Gücü ve Gençler Birliği’nden sonra Ankara’da kurulan üçüncü kulüp olan 90 yıllık Ankara Demirspor, Ahmet Sivri transferi ile ilgili şu paylaşımı yaptı:
“Artık o da Ankara Demirsporlu!Galatasaray Spor Kulübünden transferimiz Ahmet Sivri ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.Tekniği ve yeteneği ile takımımıza güç katarken, golleriyle yeni zaferlere imza atacak. Ailemize hoş geldin Ahmet Sivri.”
 
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