Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karaca'dan KTFF ziyareti

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. KTFF’de gerçekleşen ziyarette konuşan Sertoğlu, Karacan’nın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek teşekkür etti. Sertoğlu, Karaca’ya üzerinde isminin yazılı olduğu KKTC Milli Takımı forması hediye etti.

Ziyarette Sertoğlu’na KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk eşlik ederken, Karaca’ya da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Koordinatörü Alkın Gedikoğlu eşlik etti.

