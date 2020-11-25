Sivas’ın rakibi Karabağ

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Sivasspor, bugün İstanbul’da Karabağ’a konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda 19.55’te başlayacak müsabakayı Danimarkalı hakem JakobKehlet yönetecek.
Geride kalan maçlarda üç puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta üçüncü sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Karabağ’ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
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