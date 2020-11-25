banner480
banner572
Futbol dünyasından bir efsane geçti
Futbol dünyasından bir efsane geçti
8 0
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
9 0
 
169 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
48 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
39 0
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
20 0
banner529
banner570

Sivas’ın rakibi Karabağ

banner476

Sivas’ın rakibi Karabağ
UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Sivasspor, bugün İstanbul’da Karabağ’a konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda 19.55’te başlayacak müsabakayı Danimarkalı hakem JakobKehlet yönetecek.
Geride kalan maçlarda üç puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta üçüncü sırada yer alıyor.  Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Karabağ’ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.