Şimşek'in acı günü

Karantina yoğun bakımda yatan 80 yaşındaki akciğer kanseri tanılı ve kalp pili olan hasta Kazım Şimşek bugün hayatını kaybetti.

Hakem Serkan Şimşek'in babası olan Kazım Şimşek, yoğun bakımda korona virüse yakalanırken, bu kez COVID 19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmeye başladı. Ancak kronik hastalıklarının da etkisiyle Kazım Şimşek hayatını kaybetti.

Halk Spor olarak Kazım Şimşek'e Tanrı'dan rahmet başta Serkan Şimşek olmak üzere tüm ailesine başsağlığı dileriz.

Serkan Şimşek de geçtiğimiz aylarda korona virüse yakalanmış ve iyileşmişti.