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Seyircili maçlara izin çıktı

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Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ışığında sporla ilgili yeni karar üretirken, maçlara şartlara bağlı olarak seyirci alınmasını kararlaştırdı

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Seyircili maçlara izin çıktı
Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar ışığında 31 Mayıs 2021 - 7 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak yeni bir dizi karar üretti:
Alınan kararların sporla ilgili açıklaması şöyle:
“Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircili müsabakalarının sosyal mesafe kuralları kapsamında (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.
Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının ve seyircili müsabakaların yapılması uygun görülmüştür. Açık alanlarda yapılacak müsabakalarda sosyal mesafe kuralları kapsamında seyirci kabul edilecek, kapalı alanlarda yapılacak müsabakalarda ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve alanın azami üçte biri kullandırılacak şekilde seyirci alınacaktır. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütnameler imzalanacaktır.
 
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