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Sevinç gösterilerimizin nefretle ilgisi yok

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PAEEK kulüp başkanı şampiyonluk t-shirtlerine gösterilen tepkiye yönelik açıklamalarda bulunurken, “Sevinç gösterilerimizin nefretle hiçbir ilgisi yoktur. Bu Kuzeydekilerin ayıbıdır.Biz Girne’yeolan sevgimizi gösterdik.” açıklamasını yaptı

Sevinç gösterilerimizin nefretle ilgisi yok
Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs 2. Liginden en üst lige şampiyon olarak yükselen Girne Futbol Takımı (PAEEK) futbolcularının giydiği “Unutmuyorum” t-shirtleriKKTC’de gündem olmuş ve bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan PAEEK başkanı hayretler içerisindeyim diyerek bunun Kuzeydekilerin ayıbı olduğunu ifade ederken, şunları söyledi:
“Çıkan haberlere gerçekten şaşırdım. Sevinç gösterilerimizin nefretle hiçbir ilgisi yok. Biz sadece kuzeyde kalan bölgelere ve özellikle PAEEK'in temsilcisi olduğu Girne bölgesine olan sevgimizi göstermek istedik.
Şampiyonluk kutlamalarımız, takımımıza olan sevgimizin göstergesiydi. Bu kutlamalarda kullandığımız “Unutmuyorum"  ise göçmenlerin kullandığı ve geri dönüş arzusunu ifade eden ölümsüz bir slogandır.
PAEEK, özgürce tabii stadına dönene kadar “Unutmuyorum” sloganının sancağını dalgalandıracaktır.
 
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