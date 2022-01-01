banner762
banner753
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
15 0
Allah korudu
Allah korudu
15 0
 
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
31 0
‘Yavru Konforu' tepkisi
‘Yavru Konforu' tepkisi
63 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
46 0
Marketler aynı hamam aynı tas
Marketler aynı hamam aynı tas
150 0
Salgın kontrolden çıkabilir
Salgın kontrolden çıkabilir
70 0
banner661
banner726

Sertoğlu’nun dileği dışa açılım

banner476

Hasan Sertoğlu, “Dilerim 2022 yılı futbolumuz açısından dışa açılım konusunda çok güzel müjdeler vereceğimiz bir yıl olur.” açıklamasını yaptı

banner714
Sertoğlu’nun dileği dışa açılım
banner721
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu camiasının ve Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutladı.
Sertoğlu'nun mesajı şöyle;
“Gerek ekonomik, gerek sportif gerekse de sağlık anlamında zorlukların ve sıkıntıların yaşandığı bir 2021 yılını geride bırakıyoruz. 2022 yılının özelde futbol camiasına, genelde de tüm Kıbrıs Türk halkına; huzur, sağlık ve başarı getirmesi en büyük temennimdir. Dilerim 2022 yılı futbolumuz açısından dışa açılım konusunda çok güzel müjdeler vereceğimiz bir yıl olur. Sıkıntıların yaşanmadığı, insanların huzurlu olduğu, başarıların ve güzelliklerin konuşulduğu yepyeni bir yıl olmasını diliyorum.
Tüm futbolseverler açısından umutlarla dolu, sağlıklı ve refah içerisinde yaşayacağımız bir yıl olmasını diler, yeni yılınızı en içten sevgilerimle kutlarım.”
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.