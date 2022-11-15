Sertoğlu’nu gururlandıran tablo

Sertoğlu “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak, KKTC’nin 39’uncı kuruluş yıldönümünde Milli Eğitim Bakanlığı ile çok önemli bir işbirliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz”



Sertoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak, KKTC’nin 39’uncı kuruluş yıldönümünde Milli Eğitim Bakanlığı ile çok önemli bir işbirliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz.

KKTC’de milli bilincin oluşması ve gençlerimizi bir araya getirmenin önemli bir adımının atıldığını düşünüyorum.

İşinsanı sayın Günay Çerkez, 3 bin adet KKTC Milli forması satın alarak, Eğitim bakanlığımıza bağışladı.

Eğitim Bakanı sayın Nazım Çavuşoğlu da bu formaların, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümünde giyilmesi için adım attı.

14 ve 15 Kasım tarihlerinde ülkemizde adeta görsel bir şölene dönüşen ve gençlerimizin büyük bir coşku ile kutladığı cumhuriyet bayramında yer almaktan onur duyduk. Formalarımız gençlerimizin üzerine çok yakıştı.

Bu vesile ile, KTFF’nin girişimi ile, tereddüt etmeden 3 bin adet formayı eğitim bakanlığına bağışlayan sayın Günay Çerkez’e, formalarımızın kusursuz bir şekilde gençlerimizle buluşmasını sağlayan sayın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teşekkürü bir borç biliriz.

Bu güzel görsel şölenin ortaya çıkmasında büyük emeği bulunan eğitim bakanlığımıza bağlı, müdür, öğretmen arkadaşlarımızı da tebrik ederiz.

Bu vesileyle, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümünü kutlar, Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve bu uğurda canını veren şehitlerimizi rahmetle anarız."

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde dün ve bugün gerçekleşen organizasyonlarda KKTC Milli Takım formasının giyilmesinin gururunu yaşadığına yönelik açıklama yaptı. Sertoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na forma bağışında bulunarak gençlerin milli forma ile kavuşmasını sağlayan iş insanı Günay Çerkez ve buna aracılık eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu 'na teşekkür etti.Sertoğlu'nun açıklaması şöyle:"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak, KKTC’nin 39’uncı kuruluş yıldönümünde Milli Eğitim Bakanlığı ile çok önemli bir işbirliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz.KKTC’de milli bilincin oluşması ve gençlerimizi bir araya getirmenin önemli bir adımının atıldığını düşünüyorum.İşinsanı sayın Günay Çerkez, 3 bin adet KKTC Milli forması satın alarak, Eğitim bakanlığımıza bağışladı.Eğitim Bakanı sayın Nazım Çavuşoğlu da bu formaların, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümünde giyilmesi için adım attı.14 ve 15 Kasım tarihlerinde ülkemizde adeta görsel bir şölene dönüşen ve gençlerimizin büyük bir coşku ile kutladığı cumhuriyet bayramında yer almaktan onur duyduk. Formalarımız gençlerimizin üzerine çok yakıştı.Bu vesile ile, KTFF’nin girişimi ile, tereddüt etmeden 3 bin adet formayı eğitim bakanlığına bağışlayan sayın Günay Çerkez’e, formalarımızın kusursuz bir şekilde gençlerimizle buluşmasını sağlayan sayın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teşekkürü bir borç biliriz.Bu güzel görsel şölenin ortaya çıkmasında büyük emeği bulunan eğitim bakanlığımıza bağlı, müdür, öğretmen arkadaşlarımızı da tebrik ederiz.Bu vesileyle, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümünü kutlar, Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve bu uğurda canını veren şehitlerimizi rahmetle anarız."