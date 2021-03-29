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Sertoğlu’na plaket takdim ettiler

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Sertoğlu’na plaket takdim ettiler
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Girne ÖzgüradaLions Kulübü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’na ziyarette bulundu.
Kulüp, geçmiş dönemde düzenlenen sokak basketbolu turnuvası ve hastanedeki çocuk bölümünün yenilenmesi konusunda KTFF’nin yaptığı katkılar için teşekkür etti. Girne ÖzgüradaLions Kulübü Başkanı Kadriye Erdem, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.
Ziyarette Girne ÖzgüradaLions Kulübü Üyesi Ömra Can ve KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk da yer aldı.
 
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