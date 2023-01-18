banner875
banner885
Müthiş maç Marmara'nın
Müthiş maç Marmara'nın
9 0
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
14 0
 
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
20 0
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
19 0
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
95 0
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
32 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
31 0
banner878

Sertoğlu: Utanç duyulması gereken bir olay

banner476

Sahaya girişin dikenli tellerle BM tarafından kapatılmasının tam anlamıyla utanç duyulması gereken bir olay olduğunu belirten Sertoğlu, “Konu diploması ile çözülmezse futbolun tüm paydaşları ile beton bariyerleri ve telleri geçerek gençlerimizi o sahaya sokacağız” dedi

banner825
Sertoğlu: Utanç duyulması gereken bir olay
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, BM'nin Taksim Sahası'na girişleri engellemesi ile ilgili açıklama yaptı.
Sahaya girişin dikenli tellerle BM tarafından kapatılmasının tam anlamıyla utanç duyulması gereken bir olay olduğunu belirten Sertoğlu, “BM tarafından bizleri aşağılamaya yönelik yapılan bu girişimi şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
Açıklama şöyle;
"Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla yıllar sonra yeniden ülke gençliğinin futbolun hizmetine açılan ve Kıbrıslı Türkler için çok önemli bir değer olan tarihi Taksim Sahası’nda son günlerde yaşananlar toplumumuzu olduğu gibi bizi de ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Birleşmiş Milletler’in yapmış olduğu, insanlık dışı ve haksız engelleme sonucunda gerek geçtiğimiz gün gerçekleştirilen açılışta çıkarılan zorluklar ve sahaya girişin engellenmesi, gerekse de dün sahaya Çetinkaya Kulübü ve Yiğitler Burcu yanından inilen merdivenlerin; beton bariyer ve dikenli tellerle BM tarafından kapatılması tam anlamıyla utanç duyulması gereken bir olaydır.
BM tarafından bizleri aşağılamaya yönelik yapılan bu girişimi şiddetle kınıyoruz. Söz konusu durum ile ilgili Çetinkaya Türk Spor Kulübü yetkilileri ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik ve konunun diplomasi ile çözülmesi için bekleyeceğiz. Ancak şunu belirteyim ki konu diploması ile çözülmezse futbolun tüm paydaşları ile beton bariyerleri ve telleri geçerek gençlerimizi o sahaya sokacağız.
1930 yılından beridir Çetinkaya’nın kullanımında olan ve tarihi birçok ana ev sahipliği yapan Taksim Sahası, Çetinkaya’ya aittir ve BM hiçbir Kıbrıslı Türkün o sahaya girişine engel olamaz. KTFF olarak BM’nin bu aşağılayıcı tavrından vazgeçmesini önerir, aksi halde futbol camiası olarak gereğini yapacağımızı ve Kıbrıs Türk gencinin spor yapma hakkının elinden alınmasına izin vermeyeceğimizi bildiririz. Son olarak Barış Gücü’nün bu adadaki misyonunun sorun yaratmak değil, sorun çözmek olduğunu da bir kez daha hatırlatırız."
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.