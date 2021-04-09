Sertoğlu, Şahin’e başsağlığı diledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Şahin'in babasının vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Sertoğlu'nun mesajı şöyle;

“Uzun yıllardır ülkemiz futboluna, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na ve hakemlerimize ciddi destek ve katkıları olan değerli dostumuz, kardeşimiz Ahmet Şahin’in Kore Gazisi olan babası Rüşan Şahin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Rüşan Şahin'e Allah'tan rahmet; dostumuz Ahmet Şahin, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”

