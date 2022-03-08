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Sertoğlu, PGM Müdürü Soyalan'ı ziyaret etti

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Sertoğlu, PGM Müdürü Soyalan'ı ziyaret etti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Polis Genel Müdürü (PGM) Ahmet Soyalan’ı ziyaret etti. Sertoğlu ve Soyalan, futbol statlarındaki güvenlik önlemleri ve küfür ile ilgili olarak görüşme gerçekleştirdi. KTFF Başkanı Sertoğlu, liglerin sonuna gelindiğini, müsabakalarda sorun ve olay istemediklerini kaydederek gerekli önlemlerin alınmasını rica etti. PGM Müdürü Ahmet Soyalan ise söz konusu ziyaretten dolayı Sertoğlu’na teşekkür ederek, polisin tüm futbol maçlarında gerekli güvenlik önlemlerini alacağını belirtti. Gerçekleşen ziyarette KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı da hazır bulundu.
 
 
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