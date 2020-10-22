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Sertan Alkın'ın babası vefat etti

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Sertan Alkın'ın babası vefat etti
Deneyimli futbol hakemlerinden Sertan Alkın'ın babası eski hakem Yusuf Alkın hayatını kaybetti. Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği de Yusuf Alkın'ın vefatı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Kıbrıs Türk Futboluna uzun yıllar hakem olarak görev yapan ve Süper Lig Yardımcı Hakemlerimizden Sertan Alkın'ın sevgili babası Yusuf Alkın 'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. hakem camiamızı üzmüştür. Yusuf Alkın hocamıza Allahtan rahmet, yaslı ailesi, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz."
 
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