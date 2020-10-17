Şenyiğit’ten bir ilk

Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından Sırbistan’da düzenlenen DiamondCup’ta mücadele eden sporcumuz Murat Şenyiğit, bir ilki gerçekleştirdi.
Ülkeyi yarışmada başarıyla temsil eden Murat Şenyiğit, yarışmada procart hakkını kazanarak,ūllkemizi Dūnya çapında temsiletme yolunu açtı.
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