Şenyiğit’in desteği Özersay’a

Vücut geliştirme dalında dünyada önemli başarılara imza atan Murat Şenyiğit, “Herkes bildiği işi yapsın. Cumhurbaşkanlığı sizin işiniz Kudret hocam.”diyerek,bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’a destek verdi

Vücut geliştirme dalında dünyada önemli başarılara imza atan ve ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden Murat Şenyiğit, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay’a tam destek verdi ve “Herkes bildiği işi yapsın. Cumhurbaşkanlığı sizin işiniz Kudret hocam.” dedi.

Güzelyurt bölgesinin sevilen gençlerinden Murat Şenyiğit “Herkes en iyi bildiği işi yapsın, Kudret hocam diplomasiyi en iyi bilen, dış politikaya, deniz hukukuna, Kıbrıs meselesine hakim, almış olduğu eğitim ve tecrübesiyle en iyi Cumhurbaşkanı adayıdır. Herkes bildiği işi yapsın. Cumhurbaşkanlığı sizin işiniz Kudret hocam. Yolunuz açık olsun.” dedi.

“Haklarımızı en iyi savunacak isim Özersay’dır”

İşte Şenyiğit’in açıklamasının tam metni:

“Dışişleri bakanımız Kudret Özersay hocam beni salonumda ziyaret etti. Böylesi güzel bir ziyarette kendisini tanıma ve birebir sohbet imkanı bulmam beni çok mutlu ve onore etti. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz üzere yıllardır başarılı bir şekilde ülkemi uluslararası alanda temsil etmekteyim. Ülkem adına kazanmış olduğum şampiyonluklar beni herzaman mutlu etmiş ve gurur vermiştir.

Bu bağlamda bir devlet büyüğümüzün Kudret Özersay hocamın beni takdir ederek yerimde ziyaret etmesi, elde ettiğim başarıları takdir etmesi beni çok motive etmiştir. Devlet adamı olmak sadece siyaset yapmakla değil halkın içinde olarak yapılanları takdir etmektir. Ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçmektedir, kaderimizin belirleneceği birçok uluslararası olayın meydana geldiği bu süreçte, Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken, Kudret Özersay’ın bizleri uluslararası alanda en iyi temsil edeceğine, haklarımızı daha da ileriye taşıyabileceğine ve halkımızı bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tamdır. Bu bağlamda siyasi renk veya tercih önemli değildir.

Kudret hocam diplomasiyi en iyi bilen, dış politikaya, deniz hukukuna, Kıbrıs meselesine hakim, almış olduğu eğitim ve tecrübesiyle en iyi Cumhurbaşkanı adayıdır. Herkes bildiği işi yapsın. Cumhurbaşkanlığı sizin işiniz Kudret hocam.Yolunuz açık olsun.”

