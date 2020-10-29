Şenyiğit: Yıllardır hayalini kurdum

IFBB Elite Pro hakkı kazanan Murat Şenyiğit, “Yıllardır bunun hayalini kurdum. Çok emek ve acı sonrasında nihayet ülkeme yine bir ilki getirmenin büyük mutluluğu ve gururu yaşadım.” açıklamasını yaptı

Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından Sırbistan’da düzenlenen DiamondCup’ta mücadele eden sporcumuz Murat Şenyiğit, bir ilki gerçekleştirirken, yarışmada procart hakkını kazanarak, ūlkemiziDūnya çapında temsiletmenin yolunu açmıştı.

Murat Şenyiğit’in elde ettiği başarı sonrasında yaptığı teşekkür açıklaması şöyle:

“Yıllardır bunun hayalini kurdum. Çok emek ve acısonrasında nihayet ülkeme yine bir ilki getirmenin büyük mutluluğu ve gururu yaşayarak IFBB Elite Pro hakkı kazandım.

Yaşadığım bu büyük gururda yanımda duran ve beni maddi manevi destekleyen öncelikle canım eşim ve çocuklarım, bana karşı sabrınızı ve desteğiniz sonsuz, hakkınız ödenmez. Mustafa Öztürk kardeşim yapamayacağım, yetişemeyeceğim dediğim anda yapmış olduğun sponsorluğun anlamı ve değeri çok büyüktür. Süleyman Edip, Naim Özen desteğinizle yanımda olmanız benim için çok önemliydi, unutulmazdır.Ertuğ Evrekli iyi ki varsın.

Sayın Dışişleri Bakanım değerli hocam Kudret Özersay sizi hep yanımda hissettim. Varlığın yeter.Çok teşekkür ederim.

Herzaman ve her koşulda bizler için en iyisini hedefleyen, planlayan ve hayata geçiren federasyonum, değerli başkanım, kardeşim Ali Dahlameroğlu, elde ettiğim bu büyük başarının her anında yanımızda durarak, tüm engelleri ortadan kaldıran, bizlerin dünya podyumlarında yarışmamızı ve şampiyonluklar elde etmemizi sağlayansın.

Eğer KKTC’de vücut geliştirme varsa ve hep daha iyiye gidiyorsa ve eğer bizler ülkemizi uluslararası alanda temsil edebiliyorsak, hepsi senin ve federasyonumuzun sayesindedir. Hep var ol hocam, sonsuz teşekkür ve saygılarımla.”

