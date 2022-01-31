Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Şampiyonu Engin Portakalcıoğlu

Golf Federasyonu organizasyonu ile sezonun ilk turnuvası Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşti. Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oyuncuların ekstra vuruş haklarının belirlendiği turnuvada kazananlar:
Net Birincisi Engin Portakalcıoğlu - 35 Puan
Net İkincisi Mahmut Kahraman - 33 Puan
Net Üçüncüsü Özcan Bundak - 31 Puan
Gross Birincisi Hasan Garabli - 21 Puan
Kadınlar En İyi Net Skor / Gülay Garabli - 29 Puan.
En Uzun Vuruş - John Alexander Murray
Bayrağa En Yakın Vuruş - Hasan Garabli
Turnuva sonrası gerçekleşen yemek ve ödül töreninde, kazananlara kupa ve ödülleri turnuva sponsoru Dr. Hasan Öztoprak ve Golf Federasyonu yetkilileri ve CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.
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