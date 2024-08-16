Selin ile Ayça, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandılar

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları başarılarına yenilerini eklemeye devam ederlerken, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Spor Kulübünün sporcuları Selin Tüfekçi ile Ayça Garip, Türkiye’nin en başarılı 30 sporcusu arasına girerek Antalya‘da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Gençler kategorisindeki müsabakalara katılma hakkını kazandılar.
SAPSIZOĞLU: PLANLI, PROGRAMLI, BIKMADAN USANMADAN ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Selin Tüfekçi ile Ayça Garip’in elde ettikleri başarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“Bir sevindirici haber de ritmik cimnastik branşımızdan geldi. Milli Takımımızın başarılı sporcuları Selin Tüfekçi ve Ayça Garip, Türkiye’de yapılan müsabakalarda toplamış oldukları puanlardan ötürü Türkiye’nin en başarılı 30 sporcusu arasına girerek 18 – 20 Ekim tarihleri arasında Antalya‘da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Gençler kategorisindeki müsabakalara katılma hakkını kazandılar.
Planlı, programlı, bıkmadan usanmadan haftada altı gün gün, 4’er saatlik çalışmalar yaparak hedeflerimize doğru hep birlikte adım adım ilerliyoruz.
Ada genelinde tek ritmik cimnastik branşımızı yapan kulüp olan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Spor Kulübünün yetiştirdiği sporcularımız Selin Tüfekçi ve Ayça Garip ile antrenörümüz Lidya Sarak Alıcı ve ailelerimizi tebrik ederiz.
Çocuklarımızın bu seviyelere gelebilmesi için tüm olanaklardan yararlanmamızı sağlayan Doğa Koleji Girne okulumuzun müdürü ve ekibine, emeği geçen, destek olan herkese çok teşekkürü bir borç biliriz.”
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