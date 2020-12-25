Şehit Hüseyin Ruso anıldı

Şehit Hüseyin Ruso, Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda ve mezarı başında düzenlenen anma töreni ile anılırken, Küçük Kaymaklı başkanı Akay Aşina, “Tüm Hristiyan aleminin kutlama yaptığı gece, maalesef Hüseyin Ruso ve yanındaki birçok kahraman arkadaş için hazin son olmuştu.” açıklamasını yaptı

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda ve Şehit Hüseyin Ruso’nun mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Şehit Hüseyin Ruso için düzenlenen törende, aralarında ablası Meryem RusoParalik’in de bulunduğu Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi, kurucusu olduğu Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün yetkilileri ve sevenleri hazır bulundu. 28 yaşında Küçük Kaymaklı’da şehit edilen Ruso’nun kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılmış ve önceki yıl şehitlikte defnedilmişti. Anma töreninde çiçek ve çelenklerin sunulmasının ardından, Şehit Hüseyin Ortaokulu öğrencilerinden Efnan Suiçmez, Hüseyin Ruso’nun hayatını anlatan bir metin okudu. Ardından Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Başkan Aşina, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde gerek Küçük Kaymaklı halkının gerekse Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün unutulmayacak katkıları olduğunu söyledi. Kanlı Noel olarak bilinen 21 Aralık 1963’te başlayan saldırılarda 133 Kıbrıslı Türkün şehit düştüğünü anımsatan Aşina, “Yeni jenerasyonlar tarafından aslında çok hafife alınan ve bazı zamanlarda unutulan bu olaylar, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde çok büyük önem arz etmektedir” dedi.

Kıbrıslı Rumların, adaya ancak merkeze hakim olmakla sahip olunabileceği, bunda en büyük engelin ise Lefkoşa’ya bağlı 5 bin Kıbrıslı Türkün yaşadığı Küçük Kaymaklı olduğu düşüncesini taşıdığını belirten Aşina, bölgeye başlatılan saldırılarla 23 Aralık 1963’te buranın kuşatma altına alındığını anlattı. Bunun üzerine Türk direnişçilerin 24 Aralık’tan itibaren bölgeyi Hamitköy ve Lefkoşa’nın güvenli bölgelerine doğru boşaltmaya başladığını kaydeden Aşina, “Tüm Hristiyan aleminin kutlama yaptığı o gece maalesef Hüseyin Ruso ve yanındaki birçok kahraman arkadaş için hazin son olmuştu” dedi.

