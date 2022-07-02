Şehit güreşçiler anıldı, YDÜ şampiyonu oldu

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda Perşembe gecesi yapılan Şehit Güreşçiler Anısına Büyükler Grekoromen Güreş Müsabakaları’ndaYakın Doğu Üniversitesi 195 puanla takım halinde birinci oldu

Yücel Hatay

KKTC Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Güreşçiler Anısına Büyükler Grekoromen Güreş Müsabakaları’nı birinci bitiren Yakın Doğu Üniversitesi yıl şampiyonluğunu kazandı.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 30 Haziran 2022 Perşembe gecesi yapılan ve 2 saat süren müsabakalara 6 kulüpten 24 güreşçi katıldı.

5 sıklette birincilik kürsüsüne çıkan Yakın Doğu Üniversitesi 195 puanla takım halinde birinci oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi 3 sıklet birinciliğiyle ikinci, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 2 sıklet birinciliğiyle üçüncü sırayı aldı.

Rauf Raif Denktaş Büyük Güreş Ligi’nde bu yıl yapılan 4 müsabaka sonunda en fazla puan toplayan Yakın Doğu Üniversitesi yıl şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren güreşçilere madalya verildi. Yakın Doğu Üniversitesi’ne birincilik kupasını, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar verdi.



TAKIM KLASMANI:

1.Yakın Doğu Üniversitesi: 195 puan.

2.Doğu Akdeniz Üniversitesi: 155 puan.

3.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 85 puan.

4.Ottoman Spor Kulübü: 35 puan.

5.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 12 puan.

6.ÖZEV: 10 puan.

SIKLETLERİNDE DERECEYE GİREN GÜREŞÇİLER:

55 kg: 1.İsmail Kurşun (DAÜ), 2.Şevket Rado (YDÜ), 3.Kürşat Dalkıç (BİASK).

60 kg: 1.Fesih Gülevi (BİASK), 2.Fırat Öztürk (DAÜ), 3.Daniel Üstünalp (Otto).

63 kg: 1.Ali Kurşun (BİASK), 2.Rozu Murat (DAÜ), 3.Yiğit Akal (YDÜ).

67 kg: 1.Serhat Atlı (DAÜ), 2.Atamyrat Baliyev (Otto), 3.Kemal Kondoz (YDÜ).

72 kg: 1. Sergen Avcı (YDÜ), 2.Mehmet Ali Zeki Demir (BİASK).

77 kg: 1.Arif Kondoz (YDÜ).

82 kg: 1.Hüseyin Tokdemir (YDÜ), 2.Batuhan Gören (YDÜ).

87 kg: 1.Adnan Özcevher (DAÜ), 2.Yunus Emre Kayışkanat (YDÜ).

97 kg: 1.Erinç Laughlin (YDÜ), 2.Halit Bayrakcı (DAÜ).

97-130 kg: 1.Bertu Tekakpınar (YDÜ), 2.Mert Büyüköztürk (DAÜ), 3.Onur Öğüt (DAÜ).

