Seçilmişler, dostluk maçında karşılaştılar

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Takımı dostluk karşılaşmasında bir araya geldi

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Takımı Geçitkale Stadında dostluk karşılaşmasında bir araya geldi.

Organizasyona Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın yanısıra Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar katıldı.

Cumhuriyet Meclisi takımında ise Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanısıra Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve bazı Meclis çalışanları yer aldı.

Etkinliğin başında bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bir süreden beridir birçok bölgede ülkede yer alan Master takımları ile maçlar organize ettiklerini anımsatarak pandemi ile yürütülen mücadele devam ederken dayanışma ruhunu da güçlendirmek istediklerini kaydetti.



