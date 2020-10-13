Sarıçizmeli, Spor Dairesi’ni topa tuttu

Mehmetçik Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli, Spor Dairesinin Kumyalı Sahasının atıl bırakılması, Mehmetçik bölgesinde Spor Dairesi elemanının olmaması,Spor Dairesinin çim biçme makinesini ödememesi ve spor tesislerine su parası dahil hiçbir katkı yapılmaması konularında eleştirilerde bulundu

Mehmetçik Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli, Spor Dairesinin Kumyalı Sahasının atıl bırakılması, Mehmetçik bölgesinde Spor Dairesi elemanının olmaması ve spor tesislerine su parası dahil hiçbir katkı yapılmaması konularında eleştirilerde bulundu.

Cemil Sarıçizmeli’nin açıklamaları şöyle:

“Burası Kumyalı gençliğinin futbol sahasıdır. 2017 yılında Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun ‘başlayın’ dediği ve Mehmetçik Belediyesi’nin kendi kaynaklarından 10 binlerce lira harcayıp kazısını yaptığı sahadır.

Sonra Spor Daire Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’nın idaresinde ve yine belediyenin kaynaklarından alt yapıda kullanılmak için 60 bin TL daha harcanarak sahaya çakılgetirildi. Defalarca belediyenin, ne gerekirse yapacağı taahhütü vermesine rağmen bir türlü hayata geçmeyen bir iş oldu. Sevgili Kemal Yılmaz’ın buradaki emek ve samimiyetine değinmeden geçmek de haksızlık olur.

Bir de etiketlediğim mahkeme celpnamesini de geçmeden edemezdim. 2018 yılında Mehmetçik Sahasına alınan ve faturası Spor Dairesi’nde bulunan çim biçme makinasının ödemesi yapılmadığı için ilgili şirket tarafından haklı olarak dava açıldı. Neden bu fatura ödenmedi? Tüm yetkilileresoruyorum. İlgili şirket sahibi sevgili Taner Ekdal’a bu gecikmeden dolayı özürlerimi iletiyorum. Faturası gecikmesi ile birlikte Mehmetçik Belediyesi tarafından ödendi.

Sormak istediğim şudur. Bu kim ve nefret kime ve niyedir? İskele ve Erenköy bölgelerine Spor Dairesi’ne bağlı bir çok eleman verilirken bize neden yoktur? Neden bizim bakımını yaptığımız spor tesislerine su parası dahil hiçbir katkı yapılmıyor? Neden Kumyalı sahası için belediyenin ne katkı gerekirse yapacağı çağrısına rağmen hiçbiri kılını kıpırdatmıyor?

Bütün sahalara çim biçme makinası alınıyor. Parası ödeniyor, ama bizimki ödenmiyor? Buradan tüm geçmiş ve mevcut Spor Dairesi müdürlerine soruyorum. Neden?

