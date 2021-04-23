Sapsızoğlu’ndan çocuklara kutlama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak mesaj yayınladı.

Sapsızoğlu'nun mesajı şöyle;

“Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bir gündür. Tüm, dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününü kutlarım.”

