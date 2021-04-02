Sapsızoğlu’ndan, Aspelya Kulübüne ziyaret

Hasan Sapsızoğlu, Aspelya Engelliler Spor Kulübünü ziyaret ederek kulüp başkanı Emir Koyuncu ve sporcularla görüşürken, takımın antrenmanını takip etti

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Aspelya Engelliler Spor Kulübünüziyaret ederek kulüp başkanı Emir Koyuncu ve sporcularla görüşürken, takımın antrenmanını takip etti.

Atatürk Spor Salonundaki antrenmanı da izleyen Hasan Sapsızoğlu, ziyaretle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Aspelya Engelliler Spor Kulübüne ziyarette bulunarak çalışmalarını yerinde takip ettim. Tüm olumsuzlukların üstesinden gelerek sporun birlik, beraberlik,kardeşlik ve birlikte hareket edebilmeyi sağladıklarını görmek beni çok mutlu etti.

Aspelyasporcuları, normal hayatlarında engeller, statü ya da ekonomik – kültürel seviye farkı nedeniyle bir araya gelemeyen insanların spor sayesinde bir araya gelebilmelerinin mümkün olduğunu bizlere gösterdiler.

Bu güzelliğin oluşmasında emekleri olan başta kulüp başkanı Emir Koyuncu, Aliye Koyuncu ve Fikret Unutmaz olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, sporcularımıza çok teşekkür eder, bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar dilerim.”



