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Sapsızoğlu’ndan Anneler Günü kutlaması

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Sapsızoğlu’ndan Anneler Günü kutlaması
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yayınladığı mesaj ile Anneler Gününü kutladı.
Hasan Sapsızoğlu’nun Anneler Günü mesajı şöyle:
“Dünyadaki en özel varlıklar olan annelerimiz için ne yapsak azdır. Annelerin mutlu olduğu zamanlar genellikle çocuklarının da mutlu olduğunu gördükleri anlardır. Çoğu zaman duyguları ifade etmek zor olabilir. Bizi her zaman önemli ve özel olduğumuzu hissettiren yegâne varlıklardan birisi annelerimizdir. 
Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
 
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