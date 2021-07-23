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Sapsızoğlu:Hayaller Tokyo 2020, gerçekler tuvalet kağıdı

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Hasan Sapsızoğlu, “Hayaller Tokyo 2020, gerçekler ise tuvalet kağıdı alacak paramızın olmamasıdır. 2021 devlet katkıları bazı federasyonlara ödendi bize ise 2021 bütçemizden bugün oldu tek kuruş almadık.” açıklamasını yaptı

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Sapsızoğlu:Hayaller Tokyo 2020, gerçekler tuvalet kağıdı
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, devlet katkılarının bazı federasyonlara ödenmesi, bir kısmına ise ödenmemesine tepki gösterdi.
Açıklamasında Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına vurgu yapan Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:
“Hayaller Tokyo 2020, gerçekler ise tuvalet kağıdı alacak paramızınolmamasıdır. Sponsorlarımızın desteği ve yönetim kurulu üyelerimizinkendi ceplerindeki paralarla bu güne kadar faaliyetlerimize, müsabakalarımıza, şölenlerimize devam ettik. Federasyon binamızın temizlik giderleri, temizlik personel,idari personel ve tüm giderlerini bugüne kadar karşılamaya çalıştık.
Cimnastik Federasyonu olarak maalesef 2021 bütçemizden bugün oldu tek kuruş almadık. 2021 devlet katkılarının bazı federasyonlara ödenmesi, bir kısmına ise ödenmemesinden ötürü büyük zorluk çekmekteyiz. Maalesef Maliye Bakanlığının da bu ödemeyi ne zaman yapacağı belli değildir.
Maalesef yerleşen algı; Cimnastik Federasyonu bir şekilde para bulur ve faaliyetlerine ara vermeden devam eder. Evet, bizler çocuklarımızı sporun içinde tutmaya devam edeceğiz ama bıçak kemiğe dayandı.”
 
 
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