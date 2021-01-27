Sapsızoğlu, Topcu’ya federasyonun hedeflerini anlattı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığı görevine atanan Mete Topcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KKTC CimnastikFederasyonunun hedefleri ile ilgili bilgilerin verildiği görüşme sonrasında federasyondan şu açıklama yapıldı:
“KKTC CimnastikFederasyonu olarak Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığı görevine atanan Mete Topcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Ziyarette başkan Mete Topcu’ya,Cimnastik Federasyonu olarak bugüne kadar yaptıklarımız ve 2021 yılındaki hedeflerimiz konusunda kısaca bilgi verdik.
Mete Topcu’ya göstermiş olduğu ilgi alakadan ötürü tüm cimnastik ailesi olarak çok teşekkür eder üstlenmiş olduğu yeni görevinde başarılar dileriz.”
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