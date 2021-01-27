banner583
banner590
Böyle avcı mı olur?
Böyle avcı mı olur?
16 0
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
22 0
 
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
24 0
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
2.6B 0
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
123 0
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
22 0
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
32 0
banner529
banner570

Sapsızoğlu, Topcu’ya federasyonun hedeflerini anlattı

banner476

Sapsızoğlu, Topcu’ya federasyonun hedeflerini anlattı
banner601
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığı görevine atanan Mete Topcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KKTC CimnastikFederasyonunun hedefleri ile ilgili bilgilerin verildiği görüşme sonrasında federasyondan şu açıklama yapıldı:
“KKTC CimnastikFederasyonu olarak Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığı görevine atanan Mete Topcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Ziyarette başkan Mete Topcu’ya,Cimnastik Federasyonu olarak bugüne kadar yaptıklarımız ve 2021 yılındaki hedeflerimiz konusunda kısaca bilgi verdik.
Mete Topcu’ya göstermiş olduğu ilgi alakadan ötürü tüm cimnastik ailesi olarak çok teşekkür eder üstlenmiş olduğu yeni görevinde başarılar dileriz.”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.