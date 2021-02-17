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Sapsızoğlu: Temel kuvvet çalışmaları yapılmalı

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Hasan Sapsızoğlu “Çocuklarımızı salonlarımızda görmeyi çok özledik. Kapalı kaldığımız bu süreci daha az yaralarla atlatmak için çocuklarımızla birlikte temel kuvvet çalışmaları yapılması iyi olacaktır.” açıklamasını yaptı

Sapsızoğlu: Temel kuvvet çalışmaları yapılmalı
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu bugünlerde yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bu süreçten en az hasarla çıkmak için temel kuvvet çalışmaları yapılmalıdır diyen Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:
“Çocuklarımızı salonlarımızda görmeyi, seslerini, kahkahalarını, bir şeyler başarmış olmanın yüzlerine yansımış mutluluğu, bizlere sarılmalarını ve birlikte oyunlar oynayarak mutlu olmayı çok özledik.
Evlerimizde kapalı kaldığımız bu günlerde çocuklarımızın psikolojik ve fiziksel gelişimleri olumsuz etkilenmektedir. Bu süreci daha az yaralarla atlatmak için çocuklarımızla birlikte temel kuvvet çalışmaları yapılması iyi olacaktır.
Çocukların olduğu yerde gelecek vardır, yarın vardır, umut vardır. Çocuklarımızın kalplerine sevgi tohumları ekmeye; onlara geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.”
 
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