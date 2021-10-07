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Sapsızoğlu: Spor yapan çocukların vücut dirençleri yüksek olur

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Hasan Sapsızoğlu, “Cimnastik sporumuza büyük başarılar kazandıracak olan Ahmet ve Mustafa ikizlerimiz, semptom yaşamadan karantina sürecini tamamladılar. Spor yapan çocuklarımızın hastalıklara karşı vücut dirençleri yüksek olmaktadır.” açıklamasını yaptı

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Sapsızoğlu: Spor yapan çocukların vücut dirençleri yüksek olur
Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVID 19 salgınından cimnastik camiamız da etkilenirken, başkan Hasan Sapsızoğlu’nun yanı sıra Lefkoşa Cimnastik Kulübünün başarılı ikiz sporcuları Ahmet ve Mustafa Albayrak da virüse yakalandılar. Ahmet ve Mustafa Albayrak, karantina sürecini semptomsuz atlattılar.
Spor yapan çocuk ve yetişkinlerin süreci genellikle semptomsuz atlattıklarına dikkat çeken Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Düzenli hareket eden ve spor yapan çocuklarda serotonin gibi bağışıklık sistemini aktive eden hormonların salımı artar. Bu durum bağışıklık sistemi güçlendireceği gibi yeme ve uyku düzenini de daha iyi hale getireceğinden spor yapan çocuklarımızın hastalıklara karşı vücut dirençleri yüksek olmaktadır.
İleriki yıllarda cimnastik sporumuza büyük başarılar kazandıracak olan Ahmet ve Mustafa ikizlerimiz de bizlerle birlikte Covid-19’a yakalanmışlardı. Ahmet ve Mustafa’nın yapılan test sonuçları negatif olarak sonuçlandı ve karantina sürecini tamamladılar. Sporcu çocuklarımızın bu süreçte hiçbir semptom yaşamamaları bizleri çok mutlu etmiştir. 
Çocuklarımız karantina sürecinde otel odasında yapmış oldukları çalışmalar ile fiziksel olarak en üst seviyede kalmışlardır. Türkay Özatay antrenörlerinin göndermiş olduğu programı harfiyen uygulayan çocuklarımızı kutlar çocuklarına programı uygulatan Bayram Albayrak’a çok teşekkür ederiz.” 
 
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