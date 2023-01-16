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Sapsızoğlu: Şenkul cimnastikçilerin yanında olacak

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Hasan Sapsızoğlu, “Murat Şenkul başkanım sporun içerisinde olan biri olarak yapacağımız her türlü aktivitede çocuklarımızın yanında olacağı müjdesini bizlere verdi. Bu da bizi çok mutlu etti.” açıklamasını yaptı

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Sapsızoğlu: Şenkul cimnastikçilerin yanında olacak
KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Girne Belediyesi’nin yenibaşkanı Murat Şenkul’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğluşu açıklamayı yaptı:
“Girne Belediyesi’nin yenibaşkanı Murat Şenkul’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ziyaret için çiçek yerine köpek maması götürerek barınakta bulunan dostlarımıza yardım etmek isteyip farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu uygulamayı diğer ziyaretlerimizdede devam ettireceğiz.
Ziyarette değerli başkanımıza bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonraki süreçte birlikte yapabileceklerimiz hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Murat Şenkul başkanım eski futbolcu olması sebebiyle sporun içerisinde olan biri olarak yapacağımız her türlü aktivitede çocuklarımızın yanında olacağı müjdesini bizlere verdi. Bu da bizi çok mutlu etti.
Değerli kaptanıma göstermiş olduğu ilgi, alaka ve hoş sohbetten ötürü çok teşekkür eder yeni üstlenmiş olduğu görevde başarılar dileriz.”
 
 
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