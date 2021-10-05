Sapsızoğlu pozitif oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da korona virüse yakalanarak, COVID 19 oldu.

Hasan Sapsızoğlu oğlu Celal Sapsızoğlu’nun PCR testi pozitif çıkması üzerine oğlu ile birlikte karantinaya girmişti. Karantina sürecinde pozitif olan Hasan Sapsızoğlu, süreci otelde geçiriyor.

Sporcu kimliği ile bilinen ve aşılı olan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, hastalık sürecini hafif semptomlarla geçiriyor.

