Sapsızoğlu: Liderimizi kalbimize kazıdık

Cimnastik Federasyonu, Dr. Fazıl Küçük'e sarf edilen çirkin sözleri kınarken, başkan Hasan Sapsızoğlu, “Salonumuza, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu adını verdik. Cimnastik ailesi olarak liderimizi kalbimize kazıdık.”açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu yaptığı açıklama ile Kıbrıs Türk toplumunun lideri Dr. Fazıl Küçük'e sarf edilen çirkin sözleri kınadı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu tarafından Dr. Fazıl Küçük ile ilgiliyapılan açıklama şöyle:

“Halk adamı ve kendini halkına adamış Kıbrıs Türk halkına yol gösteren toplum liderimiz Dr Fazıl Küçük’e yapılan seviyesiz saldırıyı cimnastik ailesi olarak kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyı yapan kişi hakkında yetkili mercilerin bir an önce girişimde bulunmasını bekliyoruz.

Kısa bir süre önce toplum liderimizin adını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için cimnastik salonumuza Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu adını verdik. Cimnastik ailesi olarak bizler toplum liderimizi kalbimize kazımış bulunmaktayız.

Toplumumuzun var olması için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere düşen görev ise bu mücadele ruhunu gelecek kuşaklara öğretmektir.”

