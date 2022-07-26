Sapsızoğlu: KKTC’nin en büyük cimnastik festivali olacak

Hasan Sapsızoğlu, “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” KKTC’nin en büyük cimnastik festivali olacak. Festivalimizde 1000’den fazla çocuk hünerlerini sergileyecek.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Fedarasyonu Birinci Global’in ana sponsorluğunda “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” düzenliyor.

Girne Amfi Tiyatro’da 6 Ağustos saat 18.30 başlayacak festivale 1000’den fazla sporcu katılıp hünerlerini sergileyecek. KKTC Cimnastik Fedarasyonu ve Birinci Global ortaklığında gerçekleşecek festival KKTC’nin en büyük cimnastik festivali olacak.

KKTC Cimnastik Fedarasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“"Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivalimizde" 1000’den fazla çocuğumuz hünerlerini sergileyecek.

Bu özel gecemizi KKTC Cimnastik Fedarasyonu, Birinci Global’in ana sponsorluğunda gerçekleştireceğiz. Girne Amfi Tiyatro’da saat 18.30 başlayacak festivale 1000’den fazla sporcu katılıp hünerlerini sergileyecek. KKTC Cimnastik Fedarasyonu ve Birinci Global ortaklığında gerçekleşecek festival, KKTC’nin en büyük cimnastik festivali olacak.

Bu güzelliğin oluşmasında çok büyük destek vererek çocuklarımızın yanında olan Birinci Global’e, Cansu Meryem Birinci’ye, Tekin Birinci’ye ve Kıbrıs Genç TV ailesine çok teşekkür ederiz.”

