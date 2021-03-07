Sapsızoğlu, Kadınlar Günü mesajı yayınladı

Hasan Sapsızoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak bu özel günü kutladı

KKTC CimnastikFederasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Hasan Sapsızoğlu’nun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı şöyle:

“Onlar hayatımızın en özel varlıklarıdır.Kimi annemiz, kimi hayatımızın en büyük aşkı, kimi arkadaşımız, kimi ise göz bebeği kızımızdır.

Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de Dünya Emekçi Kadınlar Günü’dür. Fakat sadece Kadınlar Günü’nde değil, yaşamımızda fark yaratan kadınları her gün başınızın tacı etmemiz gerekiyor.

Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olmasını diliyoruz. Hakkı ödenemeyecek olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

