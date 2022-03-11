banner762
132 0
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
14 0
 
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
213 0
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
11 0
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
124 0
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
11 0
35 0
banner797
banner794

Sapsızoğlu: Ilgar hakemlerimizi eğitecek

banner476

Hasan Sapsızoğlu, “Türkiye Cimnastik Federasyonu hakemi Yeliz Ilgar, çocuklarımızın gelişimi ve müsabakalarda daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için aramızda olacak. Kendisi, hakemlerimize müsabaka esnasında yapmaları gerekenleri de öğretecek.” açıklamasını yaptı

banner714
Sapsızoğlu: Ilgar hakemlerimizi eğitecek
KKTC Cimnastik Federasyonunun yarın KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda düzenleyeceği Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında federasyon hakemlerinin yanı sıra Türkiye Cimnastik Federasyonu hakemi Yeliz Ilgar da görev yapacak.
Yeliz Ilgar ülkede bulunduğu süre içerisinde hem hakemlerimize eğitim verecek hem de Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında hakemlik görevi üstlenecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Yeliz Ilgar’ın ülkeye gelişi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Yeliz Ilgar, çocuklarımızın gelişimi ve müsabakalarda daha sağlıklı – güvenilir sonuçlar elde edebilmek için aramızda olacak.
Müsabaka esnasında hakemlerin yapmaları gerekenleri (puanlama, kesinti, gözlem) hakemlerimize anlatacak ve eğitecek olan Yeliz Ilgar oluşacak hatalara müdahale etme gibi olguları da hakemlerimize aktaracak. Ilgar, hakemlerimizin tecrübe kazanmalarını sağlayacak.
Hakem konusunda bizlere destek veren Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen, İsmail Göktekin ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.