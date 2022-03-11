Sapsızoğlu: Ilgar hakemlerimizi eğitecek

Hasan Sapsızoğlu, “Türkiye Cimnastik Federasyonu hakemi Yeliz Ilgar, çocuklarımızın gelişimi ve müsabakalarda daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için aramızda olacak. Kendisi, hakemlerimize müsabaka esnasında yapmaları gerekenleri de öğretecek.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunun yarın KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda düzenleyeceği Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında federasyon hakemlerinin yanı sıra Türkiye Cimnastik Federasyonu hakemi Yeliz Ilgar da görev yapacak.

Yeliz Ilgar ülkede bulunduğu süre içerisinde hem hakemlerimize eğitim verecek hem de Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında hakemlik görevi üstlenecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Yeliz Ilgar’ın ülkeye gelişi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Yeliz Ilgar, çocuklarımızın gelişimi ve müsabakalarda daha sağlıklı – güvenilir sonuçlar elde edebilmek için aramızda olacak.

Müsabaka esnasında hakemlerin yapmaları gerekenleri (puanlama, kesinti, gözlem) hakemlerimize anlatacak ve eğitecek olan Yeliz Ilgar oluşacak hatalara müdahale etme gibi olguları da hakemlerimize aktaracak. Ilgar, hakemlerimizin tecrübe kazanmalarını sağlayacak.

Hakem konusunda bizlere destek veren Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen, İsmail Göktekin ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.



