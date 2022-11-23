Sapsızoğlu: Hedefimiz 2023’te kürsüde olmak

Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Artistik Cimnastik Minik Kızlar 2. Etap Müsabakalarında, 2023 yılında kürsüde olmayı hedeflediklerini söyledi

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar 2. Etap Müsabakalarında 2 takımla yarışmışlardı.

Birinci Lig ve İkinci Ligde yarışan Cimnastik Federasyonu sporcuları Artistik Cimnastik Minik Kızlar müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamlayarak puanlarını yükseltmişlerdi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, sporcularımızın elde ettiği başarı sonrasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak hedefimize adım adım ilerliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında başarılarımızı geliştirmektir.

Minik kızlar ve erkeklerde cimnastikte dünya devi olan Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlemiş olduğu minikler müsabakalarında güçlü takımlar arasında başarılı bir şekilde yarışarak 1. Ligde kalmayı başarmış bulunmaktayız.

Küçük hatalarla sıralamadaki yerlerin heran değiştiği müsabakalarda hedefimiz 2023’te kürsüde olmak olacak. Yaş kategori olarak seneye son kez yarışacak olan takımlarımız ile başarı hedeflemekteyiz.

Çalışma tempomuz, hakem – antrenör seminerlerimiz ve sporcu kamplarımızile 2023 yılı bizim yılımız olacak.”

